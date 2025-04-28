◆春季兵庫県大会▽３回戦報徳学園５―０滝川（２７日・明石トーカロ）滝川の今秋ドラフト候補右腕・新井瑛太（３年）が、昨夏覇者・報徳学園相手に７回２／３を５安打５失点（自責１）７奪三振と力投した。自己最速を１キロ更新する１５２キロをマークも、敗戦後「６回に４点を取られて、フォームやメンタルが揺らいでしまった」と反省した。その６回。２死満塁で３番・山岡純平二塁手（３年）に右前適時２点打を浴びるな