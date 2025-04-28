いまだメジャー初勝利を手にできずにいる佐々木。(C)Getty Images欲しかった白星は掴めなかった。それでも“自信”は掴んだマウンドだった。現地時間4月26日、ドジャースの佐々木朗希は本拠地でのパイレーツ戦に先発登板。5回2／3（93球）を投げ、被安打5、与四死球3、3失点、4奪三振で降板。勝敗がつかずにメジャー6登板目での初勝利はお預けとなった。【動画】強打者クルーズを翻弄した「魔球」佐々木朗希のフォークをチェ