◆米大リーグドジャース―パイレーツ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２点リードの２回１死一塁の第２打席で右翼線へ二塁打を放ち、２試合連続安打とした。今季自己最速となる打球速度１１３・３マイル（約１８２・３キロ）の痛烈な当たり。直近４安打は二塁打、三塁打、二塁打