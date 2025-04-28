伊東純也、中村敬斗、関根大輝の日本代表トリオが所属するスタッド・ランスは、28日のリーグアン第31節モンペリエ戦に0-0で引き分けた。32歳の伊東は前半30分すぎに負傷交代を余儀なくされている。相手に踏まれた左足足首付近を痛めると、その場に座り込み、自らピッチ外に出た。『L'Équipe』によれば、伊東本人は「割れる音が聞こえた。念のために交代を申し出た。どこが悪いのか分からないけど、たぶんただの捻挫ではない。