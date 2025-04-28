◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―２巨人（２７日・甲子園）キャベッジが勝ち越しの口火を切った。１―１の９回先頭、１ストライクからの岩崎の２球目、外寄り１４３キロ直球を逆らわずに、左翼線へはじき返した。２５日の１軍復帰後初安打となる二塁打でチャンスメイク。「甘く来たボールを逃さないようにという意識で打席に入った。何がなんでも出塁したかった。それができて良かったです」。岸田の適時打で決勝のホームを踏ん