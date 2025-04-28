◆米大リーグドジャース―パイレーツ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのタイラー・グラスノー投手（３１）が、１回２安打２失点で緊急降板した。球団は降板理由を「右肩違和感」と発表した。昨季開幕投手も務めたローテの柱の１人でもあるグラスノーは、初回に２死走者なしから２者連続本塁打を被弾。それでも１回裏にドジャース打線は、先頭の大谷翔平投手（３０）が四球を選んで