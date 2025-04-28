きょう未明、札幌市白石区で乗用車同士の衝突事故がありました。この事故で20代の女性2人が病院に搬送され、そのうちの１人は意識不明の状態です。事故の衝撃の大きさを物語る2台の乗用車。どちらもフロント部分が大破しています。事故があったのは札幌市白石区東札幌3条4丁目付近の南郷通です。午前0時20分ごろ、警察官が事故現場をパトカーで通りがかり、事故の発生を確認しました。消防によりますと、この事故で20代の女