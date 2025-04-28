宮城県岩沼市の海岸で殺害された女性の遺体が見つかった事件で、逮捕された男が犯行時間帯に事件とは無関係のメッセージを友人に送っていたことがわかりました。死体遺棄の疑いで逮捕・送検された岩沼市の佐藤蓮真容疑者（21）は、今月12日夜、知人で仙台市の保育士・行仕由佳さん（35）の遺体を岩沼市内の海岸に遺棄した疑いが持たれています。キックボクシングの選手だったという佐藤容疑者。12日午後7時40分から午後8時45分ごろ