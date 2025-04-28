土日福島では小林美駒騎手が3勝と大活躍。日曜2Rではユーティジャーニーでソツのない騎乗。好位のインでロスなく立ち回ると、直線でもスムーズな抜け出しを見せての快勝。断然人気馬をきっちり勝たせていた。【福島2R】小林美駒騎乗 ユーティジャーニーが断然の人気に応えるソツのない騎乗で存在感際立つ●今村聖奈 今週の騎乗馬・4月26日（土）福島3Rノーランサンライズ（2着／11番人気）4Rパッションビラーゴ（11着／11番