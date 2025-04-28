4月26日に行われたWIN5は3票的中、1億8528万60円の払戻しとなった。東京競馬場で行われたオークストライアル、フローラステークス（G2・芝2000m）では、7番人気でシュタルケ騎乗カムニャックが勝つなど、各地で波乱もあり高配当に繋がった。【チャンピオンズマイル】伏兵レッドライオンが逃げ切る…ヴォイッジバブルは2着たった3票の的中1レース目京都10Rセンテニアルホウオウラスカーズ単勝12番人気2レース目東京10Rオアシ