◇セ・リーグ中日2―6ヤクルト（2025年4月27日バンテリンD）中日は6日以来の先発だったメヒアが誤算で、本拠地で最下位のヤクルトに負け越した。4回に突然乱れ、無死二、三塁から茂木に右越え逆転3ランを被弾。5回も打ち込まれ、4回2/3を5安打6失点で2敗目を喫した。井上監督は「守りに入っているというか、悪いところのメヒアが出た」とばっさり。先発陣は高橋宏が不調で、マラー、柳も2軍調整中と苦しい台所事情ながら、