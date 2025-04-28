◇プロ野球セ・リーグ DeNA2-1広島（27日、横浜スタジアム）DeNAのバウアー投手が8回を129球、10奪三振、1失点の好投で今季初勝利。ヒーローインタビューで「ベイスターズファンの皆さんの前でピッチングできることを、本当に待ち望んでいました。熱い応援が僕に力をくれました」と喜びを語りました。2年ぶりに日本球界に復帰するも、ここまで0勝3敗と勝利が遠かったバウアー投手。初回にダブルスチールを決められて、広島に先制を