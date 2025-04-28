ナポリは27日、セリエA第34節でトリノをホームに迎え、2-0で勝利した。前節モンツァにウノゼロ勝利とし、久々の連勝として首位インテルを捉えた2位ナポリ(勝ち点71)は、ボンジョルノとザンボ・アンギサが先発に復帰。ベストメンバーで臨んだ。同日の試合でインテルがローマに敗れたため、勝利すれば首位浮上となるナポリは10位トリノ(勝ち点43)に対し、立ち上がりから攻勢に出る。すると7分に先制した。ディ・ロレンツォのスルーパ