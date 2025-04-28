黒のセットアップで?大人の女性?にAKB48から実業家へ転身…。37歳元メンバーの近影に日曜朝からSNSが沸いた。27日放送の鼎談番組「ボクらの時代」(フジテレビ)に出演したのは小嶋陽菜。現在、実業家としても活躍する37歳は、お笑いタレントの永野(宮崎市出身)、音楽プロデューサーのヒャダインと出演。その美貌に注目が集まった。番組内では、10年以上前に「PON！」(日本テレビ)で共演していた頃の?反省会?の話や、小島の実