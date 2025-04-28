現地４月27日に開催されたプレミアリーグの第34節で、遠藤航が所属する首位のリバプールが、16位のトッテナムとホームで対戦。５−１で大勝し、５年ぶり20回目のトップリーグ制覇を果たした。【画像】プレミアリーグ優勝を果たしたリバプールのV戦士を一挙紹介！クローザーとして活躍してきた遠藤航は76分から途中出場。本職のボランチではなく右SBでプレーした。優勝が決まると、GKアリソン・ベッカー、DFアンドリュー・ロ