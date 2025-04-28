4月27日、浜松市浜名区で軽トラックを無免許運転していた疑いで、警察は70代の男を現行犯逮捕しました。男は2024年12月に免許証を自主返納したばかりでした。 【画像を見る】77歳男の無免許運転について捜査する細江警察署 道交法違反(無免許運転)の疑いで現行犯逮捕されたのは、浜松市浜名区三ヶ日町に住む無職の男(77)です。男は27日午後1時半ごろ、軽トラックを無免許で運転した疑いです。男は自宅近くの交差点で停まっていた