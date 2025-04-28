春の褒章が発表されました。スポーツや芸術などの分野で功績のあった人に贈られる紫綬褒章は、落語協会・前会長の柳亭市馬さんらが受章しました。紫綬褒章を受章した落語家の柳亭市馬さん（63）は、落語協会の会長を10年間務めるなど、落語界の発展に貢献したと評価されました。紫綬褒章・柳亭市馬さん（63）「好きなことを商売にして、それでこんな栄誉までいただいていいかしらとね。もううれしいのと恐縮するのと、本当もうごっ