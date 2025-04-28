◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―２巨人（２７日・甲子園）甲斐の執念のリードが、勝利を呼び込んだ。９回１死三塁の窮地で、マルティネスに要求したのは６球連続の内角ストレート。追い込んだ後はフォークで空振り三振を奪いたくなる場面だが、阪神・渡辺の体に近いゾーンで真っ向勝負を挑んだ。そこにきっちり投げ込んだマルティネスもさすがだったし、遊撃・泉口のホームへのストライク返球も光った。制球が定まらなかった