男という生き物は、一体いつから大人になるのだろうか？32歳、45歳、52歳──。いくつになっても少年のように人生を楽しみ尽くせるようになったときこそ、男は本当の意味で“大人”になるのかもしれない。これは、人生の悲しみや喜び、様々な気づきを得るターニングポイントになる年齢…32歳、45歳、52歳の男たちを主人公にした、人生を味わうための物語。▶前回：アプリで出会った女性と2回目のデート。32歳男が帰りに女を家