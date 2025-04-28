経験豊富な大人が大阪滞在で求めるものはその土地ならではの刺激や、感性に響く空間への没入。そんな唯一無二の体験ができるホテルを厳選した。１．戦国最大の巨城を望み過ごす週末が、都会の大人には新鮮に映る「ダブルツリーbyヒルトン大阪城」縦長レイアウトで、大阪城を望む窓が30m近く連なる６階の『ラウンジ＆バー SEN（舟）』。バーでは豊臣秀吉をテーマにしたシグネチャーカクテルを提供客室やレストラン、さらにはプール