早急にお腹を引き締めたいと感じていたとしても、なかなか思うようにお腹の贅肉は落ちてくれないもの。そこで習慣に採り入れたいのが、腹筋運動のような動きで手軽に実践できるピラティスの簡単エクササイズ【ヘッド・ロールアップ】です。🌼座ったままできる腹筋エクサ。１日５セット【ウエストにくびれを取り戻す】簡単習慣ヘッド・ロールアップ（１）仰向けになって背骨を真っ直ぐさせ、ひざを立てて腰幅に脚を開く（２