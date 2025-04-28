◇パ・リーグ西武3―2オリックス（2025年4月27日ベルーナD）西武・中村剛也内野手（41）が27日、オリックス戦で自身初の代打サヨナラ打を放った。2―2の9回2死一、二塁の場面で起用され、左中間二塁打で試合を決めた。40代でのサヨナラ打は球団初の快挙となった。プロ24年目で9度目となる主砲の一打で勝利を飾ったチームは、勝率5割復帰に王手をかけた。飲料水を持って追い迫るナインから全力で逃げた。自身9度目のサヨ