◇パ・リーグ楽天3―2ソフトバンク（2025年4月27日楽天モバイル）高く舞い上がった楽天・渡辺佳の打球が、左翼手・緒方の頭上を越えた。2―2の延長11回無死満塁。代打で登場し、津森から自身2度目のサヨナラ打。「三振だけは…と思ってバットに当てようと思った結果が最高だった」と、満面の笑みを見せた。この3連戦は「東北代表イーグルス高校」として開催。外野スタンドでは宮城県内の高校のブラスバンドが試合を盛り