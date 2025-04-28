◇セ・リーグDeNA2―1広島（2025年4月27日横浜）DeNAの決勝打は佐野のバットから生まれた。1点を追う4回無死満塁から逆転の中前2点打。外角低めの直球を踏み込んで捉え「自分のスイングをしようと思った」と充実の表情だった。チームはこの6連戦は全て2得点でも3勝3敗の5割をキープし「ここからベイスターズらしく目の前の試合を戦っていきたい」。三浦監督も「しっかり守り切れたのはチームとしても力になる」と話