◇パ・リーグ楽天3―2ソフトバンク（2025年4月27日楽天モバイル）「3番・DH」で出場した楽天・浅村が5打数2安打。平成生まれ初の通算2000安打まで残り9本とし「打席に入った時はあまり意識していない。それよりも勝つことを意識していた」と振り返った。リーグ4位の打率・314と好調をキープ。「試合が終わってひと段落した時に1桁だなという感覚はある。でも、そんなに簡単なことじゃない。一本一本積み重ねて勝てばいい