【ACLE準々決勝】(ジッダ)川崎F 3-2(延長)アルサッド<得点者>[川]エリソン(4分)、マルシーニョ(21分)、脇坂泰斗(98分)[ア]パウロ・オタヴィオ(9分)、クラウジーニョ(71分)主審:マー・ニン副審:ジョウ・フェイ、アントン・シュチェティニン├川崎Fが初のアジア4強! 延長戦突入も脇坂が決勝弾、アルサッドとの死闘を制す…次戦はC・ロナウドらアルナスルと対戦├守から攻の起点で得点演出…アジアの頂点見据える川崎F山本悠樹