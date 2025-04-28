[4.27 ACLE準々決勝 川崎F 3-2(延長) アルサッド ジッダ]準決勝進出の喜びを噛みしめた。川崎フロンターレMF山本悠樹はマン・オブ・ザ・マッチに選出。試合後のフラッシュインタビューで「難しいゲームだったが、ここにいる選手・スタッフ、来れていないメンバーも含めて、チーム全員で駒を進められてよかった」と語った。中盤で攻守に躍動した。前半4分、山本はボール奪取から右サイドに展開。カウンターにつなげて、先制点の