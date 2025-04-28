◇セ・リーグDeNA2―1広島（2025年4月27日横浜）【記者フリートーク】「変態」と「緩和」。2年ぶり球団復帰のDeNA・バウアーを評するならこうだ。「変態」については、深沢季生チーフブルペン捕手が説明する。「2年前と同じ。ブルペン投球を終えると自分のデータとずっと向き合う。僕から話しかけづらいときもある。その姿はもう“変態”です」。16日の巨人戦は5回5失点KO。だが試合後はウエートトレーニングを黙々とこ