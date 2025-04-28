◇パ・リーグ西武3―2オリックス（2025年4月27日ベルーナD）西武のドラフト2位・渡部聖が出場14試合目で10度目のマルチ安打を記録した。初回1死二塁で先制の中前適時打、2打席目の3回1死三塁では外角カットボールを右前適時打とし2安打2打点。「チャンスだったので積極的にいけた」と胸を張った。右足首の捻挫から25日に復帰して3試合連続マルチ安打。94年にイチロー（オリックス）がプロ野球記録のシーズン69度のマル