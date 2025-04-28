¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹8¡Ý4¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ê4·î26Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö4·î27Æü¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¥Ò¥Ã¥ÈÄ¾¸å¤Ë¸«¤»¤¿¡È°ì½Ö¤ÎÉ½¾ð¡É4·î26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4·î27Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Êü¤Ã¤¿Éü³è¤Ø¤Î°ì·â¤ÈÎÝ¾å¤Ç¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î1²óÎ¢¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·â¡£ÀèÆ¬¤Î1ÈÖ¡¦ÂçÃ«¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀèÈ¯¥ß¥Ã¥Á¡¦¥±¥é¡¼¤ËÂÐ¤·