男性は気になる女性のことを“密かに”観察しているもの。つまり、何気なく見せている言動が、男性の中であなたの印象を決定づけているということです。そこで今回は、男性が「彼女はアリかナシか…？」と観察している瞬間を紹介します。日頃の何気ない仕草姿勢や歩き方、声のトーン、笑顔の表情など、日常の何気ない仕草を男性は観察しているもの。なぜなら、無意識の仕草には内面がよく表れるから。特に男性の目には「自然体で自