夫婦間での理解と共感は、円滑な関係を維持する上で欠かせない要素です。今回は、経済的な問題を中心に夫婦間で生じるトラブルとその対処法を考えてみましょう。【生活空間の問題】「夫は家事はするものの、最後まで終わらせないんです。なので結局、私が最後の後片づけをするんです」（女性）生活空間を共有する中で、お互いの責任を明確にし、尊重し合うことが平和な共同生活への鍵です。【生活での意識の差】「朝の忙しい時間、