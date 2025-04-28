澤さんの住まいは渋谷区にある1SLDK、48?のヴィンテージマンション。43歳のときに購入し、居住7年目になる（撮影：今井康一）増え続ける単身世帯のライフスタイルをリポートする連載「だから、ひとり暮らし」。今回登場するのは、渋谷区のヴィンテージマンションで暮らす澤麻紀さん。女性のひとり暮らし、かつ持ち家。自分好みにリノベーションを施した部屋に、保護猫2匹とともに暮らしている。仕事はフルリモートで、50歳を前に運