浮気問題は夫婦関係において大きな試練となります。今回は、浮気への疑いが生じた際に注目すべき行動パターンと、どのように対処すればよいかを解説します。【急な夫の言動の変化】もし夫が普段とは異なる振る舞いを見せ始めた場合、注意が必要です。突然、愛情表現が増えたりした場合、罪悪感から来る過剰反応や、浮気が発覚することを避けるための行動である可能性があります。【プライバシーを隠す言動】これまでオープンだった