■売れるＧ 886円(+150円、+20.4％) ストップ高 売れるネット広告社グループ [東証Ｇ]がストップ高。24日の取引終了後、子会社である売れる越境ＥＣ社が、中国・バイトダンス社の最新ECモデル「TikTok Shop」運営代行サービスを6月に開始すると発表しており、好材料視された。「TikTok Shop」は、視聴・検討・購入をすべてアプリ内で完結できる機能。6月に「国内TikTok Shop」が本格始動するのに伴い、運営