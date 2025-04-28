■チヨダ 1,213円(+54円、+4.7％) チヨダ [東証Ｐ]が5日ぶり大幅反発。24日の取引終了後に上限を190万株（発行済み株数の5.40％）、または15億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感された。取得期間は5月1日から9月30日までで、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上を通じて株主利益の向上を図ることが目的としている。なお、取得した全株式は10月31日付で消却する。 ■