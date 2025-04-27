春のワードローブに欠かせない白シャツ。これからの季節、シンプルな装いで１枚で着ることも増えるからこそ、シルエットにこだわりたいもの。そこでチェックしておきたいのが、GUの「ドルマンスリーブシャツ」（\2,290）です。▲ドルマンスリーブシャツ（オーバーサイズ）￥2,290/GU🌼１枚プラスで若見え＆おしゃれ感UP！大人世代の着こなしが変わる【最旬レイヤーテク】ドルマンスリーブと身体のラインを拾わないオ