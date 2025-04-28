ジャーナリスト田原総一朗氏（91）が司会を務めるBS朝日「朝まで生テレビ！」（毎月最終日曜午後7時）が27日、放送され、米価格高騰を巡る議題で、マスコミの報道について識者の意見が分かれ、紛糾する一幕があった。番組では物価高の話題の中で米価格についても議論。出席者からさまざまな要因が上がる中、日本維新の会の阿部司衆院議員の発言中に、田原氏が「なんで米の価格がこんなに上がっているの？」と問いかけた。阿部氏は