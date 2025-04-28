塩野瑛久（30）が27日、都内で、カレンダー大ヒット記念イベントに出席した。塩野の希望でお渡し会を実施。「普段は現場にこもっての撮影なので、応援してくださる方の顔を見るのが少ない」とし、「1人1人の顔をしっかり見て接したいと思っていた」とその理由を説明。「みなさんもうれしそうでしたけど、僕もうれしかった」とほほ笑んだ。