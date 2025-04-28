４人組ダンスパオ―マンスユニット「新しい学校のリーダーズ」が２７日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。人気俳優との交流を明かす一幕があった。この日の番組で同グループを応援している１人として俳優・香取慎吾が紹介されると、メンバーのＲＩＮは「香取さんは（大ヒットした）『オトナブルー』とかで世の方々に知っていただくよりも前にカバーアルバムの１曲に私たちをフィーチャリング