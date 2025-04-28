女性に性的暴行を加えた疑いで昨年10月に警視庁に書類送検され、先月、東京地検から東京地裁に在宅起訴されたジャングルポケットの元メンバー、斉藤慎二被告（42）が27日、群馬・高崎市で開業した「バームSAITOU」の店頭に立ち、バウムクーヘンを販売した。25日に自身のX（旧ツイッター）で告知しており、午前10時の開店直後には数百人の列ができる盛況ぶりだった。完売までの約5時間、購入者1人1人との握手や写真、動画撮影に笑顔