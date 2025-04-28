宝塚歌劇団宙組トップ芹香斗亜が27日、東京宝塚劇場で、サヨナラ公演「宝塚110年の恋のうた」「Razzle Dazzle（ラズルダズル）」の千秋楽を迎え、18年の宝塚人生に別れを告げた。退団会見で「たくさんの学びを得た宝塚を離れるのは少しさびしい気持ちもありますが、これからも自分らしく歩んでまいりたい」とあいさつした。今後については「まだまだ知らない世界があるし、自分が学べることを探したい」とした。最後の大階段は、