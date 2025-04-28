東方神起が27日、東京ドームで日本デビュー20周年記念全国ツアー最終公演を開催した。海外アーティスト最多となる33回目の東京ドームのステージに立ち、長年支えてくれたファンとともに記念日を祝った。5万の赤い光に迎えられ、巨大スクリーンの中から登場。「T.R.H.M」で幕を開け、「Humanoids」「IT’STRUEIT’SHERE」で、東京ドームを東方神起の“ZONE”にした。ユンホ（39）は「ZONEにようこそ！今日はさらにヤバいか