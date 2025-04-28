平塚海岸近くに立つ記念碑。相模湾や花水川の河口を望む＝平塚市虹ケ浜「市有地に『横浜貿易新報』と書かれた石碑が立っていますが、誰が設置し、誰の所有物なのでしょうか？管理者はいるのでしょうか？」−。平塚市役所から「追う！マイ・カナガワ」取材班に寄せられた疑問。横浜貿易新報は神奈川新聞の前身紙に当たる。ことしは「昭和１００年」。レトロブームが続く節目の年に、当社にゆかりのある新聞名が現れた。昭和に