AAA與真司郎（36）が27日、都内で、最新フォトエッセー「人生そんなもん」発売記念会見に出席した。同書は23年の同性愛カミングアウトまでの道のりと、その後を赤裸々につづっている。「今はシングルだけど、パートナーができたら手をつないで歩きたいし、大好きな日本が、それを受け入れてくれる社会になればいいなと思っています」と訴えた。