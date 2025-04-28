◆米大リーグドジャース―パイレーツ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２点を追う初回先頭の第１打席は四球を選んで２試合連続出塁とした。カウント２―２からの７球目、９１・３マイル（約１４６・９キロ）シンカーが顔面付近に来ると、球をよけながら絶叫。目を大きく見開いて