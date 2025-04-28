G1初制覇に挑んだプログノーシス（牡7＝中内田）は後方に待機し、直線外から追い上げるも、届かず2着。当レースは3年連続の銀メダルとなった。初コンビだったマクドナルドは「ゲートがやはり難しい馬でしたが、走りは素晴らしかったです」と評価。これで海外G1は2着4回。またしても悲願のタイトルにあと一歩だった。