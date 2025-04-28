高松宮記念覇者サトノレーヴ（牡6＝堀）はしぶとく伸びて日本馬最先着の2着。日本調教馬の最高着順（18年ファインニードル4着）を更新した。前走に続き手綱を握ったモレイラは開口一番「素晴らしい走りだったよ」と相棒を称賛。続けて「世界でおそらく最高のスプリンターと遭遇してしまったようだが、彼のパフォーマンスにこれ以上ないほど満足しています」と笑顔を見せた。