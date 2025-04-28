チャンピオンズマイルは地元勢が上位を占めたが波乱の決着。逃げた伏兵レッドライオン（セン6＝サイズ）がしぶとく粘り、断然人気ヴォイッジバブルとの追い比べに競り勝った。勝利にエスコートしたボウマンは「正直、言葉が出ません。まさか勝てるとは」と驚きを隠せない。「非常に安定した馬で、G1を勝つのにふさわしい馬です。昨年のこのレースは2着でしたが、調教師とチームに心から感謝しています。素晴らしいコンディション