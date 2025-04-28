男女混合4人組バンド「SEKAINOOWARI」のFukase（39）が28日までにX（旧ツイッター）を更新。フォロワーの一部に注意喚起を行った。「もう良いよ。家はバレてるから。来ないでね」とつづった上で「家に来た奴には俺は怖いよ」と注意喚起を行った。Fukaseの投稿に対し「もし、家がわかったとしても本当にファンなら行かないよ好きな人（推し）を困らせるのは間違ってる。私の推しも家バレしてるっぽいから気をつけましょうね